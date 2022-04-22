«Милан» контактировал с хавбеком «Лиона» Какере

«Милан» контактировал с окружением полузащитника «Лиона» Максанса Какере, сообщает RMC Sport.

По данным источника, итальянский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего француза летом. В ближайшие несколько недель представители «Милана» собираются встретиться с «Лионом», чтобы обсудить будущее игрока и договориться о переходе.

Контракт Какере с французским клубом истекает в июне 2023 года. «Лион» уже предложил футболисту продление соглашения с увеличением зарплаты в четыре раза. Сообщается, что Какере может согласиться на переход в «Милан» из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне, центральный хавбек провел за «Лион» 37 матчей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.