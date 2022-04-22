Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал об условиях, которые он поставил руководству «Манчестер Юнайтед» перед подписанием контракта с клубом.

«Думаю, что смогу справиться с известными футболистами «Манчестер Юнайтед», но при этом останусь самим собой. Я не изменю свое виденье, не имеет значения, кто будет передо мной. Я заранее устанавливаю свои требования о том, как я хочу работать. Если бы клуб их не выполнил, я бы не взялся за работу. Я несу полную ответственность за результаты.

Не хочу быть правителем, я работаю в команде, но право голоса в трансферных вопросах — мое условие. Смотрите, я заставил играть «Аякс» так, как он сейчас играет. Теперь это клуб с менталитетом победителя», — цитирует тен Хага Trouw.

Вчера, 21 апреля, «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.