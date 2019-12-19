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«Милан» включился в борьбу за Холанда

04:38
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн зимой может покинуть команду. Как сообщает Sportitalia, «Милан» готов побороться с «Барселоной», «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» за 19-летнего норвежца. Миланский клуб готов платить игроку 5,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Холлан забил 16 голов и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в чемпионате Австрии. Также он забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 6 встречах Лиги чемпионов.

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