«Милан» включился в борьбу за Холанда

Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн зимой может покинуть команду. Как сообщает Sportitalia, «Милан» готов побороться с «Барселоной», «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» за 19-летнего норвежца. Миланский клуб готов платить игроку 5,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Холлан забил 16 голов и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в чемпионате Австрии. Также он забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 6 встречах Лиги чемпионов.