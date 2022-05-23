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Сегодня, 17:35

«Милан» хочет увеличить сумму выкупа контракта Леау. Сейчас она составляет 150 миллионов евро

«Милан» собирается увеличить сумму выкупа контракта Леау, чтобы избежать трансфера
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«Милан» намерен увеличить сумму выкупа контракта нападающего Рафаэла Леау, сообщает Football Italia.

По информации источника, сейчас она составляет 150 миллионов евро.

Сообщалось, что интерес к 22-летнему португальцу проявляли «ПСЖ» и «Барселона».

По итогам сезона-2021/22 Леау стал самым ценным игроком чемпионата Италии.

В текущем сезоне вингер провел за «Милан» 34 матча в серии А, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт Леау с миланским клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

ФК Милан
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