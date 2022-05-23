«Милан» хочет увеличить сумму выкупа контракта Леау. Сейчас она составляет 150 миллионов евро

«Милан» намерен увеличить сумму выкупа контракта нападающего Рафаэла Леау, сообщает Football Italia.

По информации источника, сейчас она составляет 150 миллионов евро.

Сообщалось, что интерес к 22-летнему португальцу проявляли «ПСЖ» и «Барселона».

По итогам сезона-2021/22 Леау стал самым ценным игроком чемпионата Италии.

В текущем сезоне вингер провел за «Милан» 34 матча в серии А, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт Леау с миланским клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.