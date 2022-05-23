Антонио Конте хочет видеть Жезуса в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» готов подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, информирует The Telegraph. Сам футболист не против сменить команду этим летом.

По данным источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет использовать Жезуса в паре с Гарри Кейном в атаке.

На 25-летнего форварда также претендует «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Жезус изъявил желание сменить клуб, так как считает, что после прихода в клуб Эрлина Холанна он займет место на скамейке запасных.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.