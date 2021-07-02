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«Милан» интересуется защитником Гудмундссоном из «Гронингена»

06:28
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Защитник «Гронингена» Габриэль Гудмундссон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летним шведом интересуется «Милан». Голландский клуб хочет получить за игрока 4-5 млн евро. Агент игрока уже начал переговоры с итальянским клубом.

В минувшем сезоне Гудмундссон провел 23 матча в чемпионате Голландии, в которых сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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