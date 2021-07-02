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Товен отказал «Лиону», «Милану» и «Атлетико» ради перехода в Мексику

05:30

Новичок «Тигрес» Флориан Товен признался, что мог продолжить карьеру не в чемпионате Мексики.

«Мы разговаривали с «Миланом» с сентября, у меня было предложение от Паоло Мальдини, затем мне поступило очень крупное предложение из «Лиона» и из «Атлетико», но затем пришел «Тигрес», и все произошло», — цитирует AS Товена.

В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 42 матча за «Марсель», на его счету 8 голов и 10 результативных передач. За команду он выступал с 2013 гола с перерывом на аренду в «Ньюкасл» в сезоне-2015/16.

В составе «УАНЛ Тигрес» также играет другой бывший игрок «Марселя» — форвард Андре-Пьер Жиньяк.

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Евгений Козинов все материалы автора

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