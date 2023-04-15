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Сегодня, 01:55

«Милан» интересуется двумя форвардами чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» хочет летом приобрести нападающего из чемпионата Франции. Как сообщает ESPN, итальянский клуб заинтересован в услугах Луи Опенда из «Ланса» и Жонатана Дэвида из «Лилля».

23-летний бельгиец имеет действующий контракт с «Лансом» до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи в 34 матчах.

Контракт 23-летнего канадца с «Лиллем» рассчитан до 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. В этом сезоне нападающий забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи в 32 матчах.

Футбол
ФК Ланс
ФК Лилль
ФК Милан
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