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Сегодня, 10:59

В «Баварии» ждут извинений от Мане за драку с Сане

Виталий Косик
Корреспондент
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Садио Мане.
Фото Reuters

Руководство «Баварии» рассматривает несколько вариантов для наказания форварда команды Садио Мане за драку с другим форвардом мюнхенцев Лероем Сане, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Сообщалось, что между футболистами произошла стычка после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Спор завершился тем, что сенегалец ударил по лицу форварда сборной Германии, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Сане из раздевалки.

По информации источника, в клубе рассматривают три варианта: штраф, временное отстранение или расставание с игроком. Сообщается, что сенегалец уже пообщался с руководством мюнхенцев и в скором времени должен принести извинения перед командой.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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