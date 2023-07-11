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Сегодня, 02:27

«Милан» интересуется Балогуном из «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Арсенала» Фоларин Балогун может сменить клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 22-летнего американца претендует «Милан». Итальянский клуб впечатлен игрой форварда в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси».

В прошедшем сезоне Балогун сыграл 39 матчей в аренде за «Реймс», забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Trasnfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Милан
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