«Милан» интересуется Балогуном из «Арсенала»

Форвард «Арсенала» Фоларин Балогун может сменить клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 22-летнего американца претендует «Милан». Итальянский клуб впечатлен игрой форварда в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси».

В прошедшем сезоне Балогун сыграл 39 матчей в аренде за «Реймс», забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Trasnfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.