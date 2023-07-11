Экс-защитник ЦСКА Бекао может перейти в «Аталанту»

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего бразильца претендует «Аталанта». Стороны уже ведут переговоры с экс-игроком ЦСКА.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал результативную передачу.

В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».