«Тоттенхэм» и «Арсенал» интересуются Ауаром
09:28
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в Англии, сообщает Le10Sport.
По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Арсенал». Также за игрока поборется «Тоттенхэм».
В сезоне-2020/2021 Ауар провел 33 матча за «Лион», на его счету восемь голов и четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 42 миллиона евро.
6 июля сообщалось, что Ауар пропускает тренировки «Лиона» из-за желания покинуть клуб.
Читайте также
Мацуев — о критике Черчесова: «Люди только со временем поймут, в какой неприятной истории они участвуют»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю