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«Тоттенхэм» и «Арсенал» интересуются Ауаром

09:28
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в Англии, сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Арсенал». Также за игрока поборется «Тоттенхэм».

В сезоне-2020/2021 Ауар провел 33 матча за «Лион», на его счету восемь голов и четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 42 миллиона евро.

6 июля сообщалось, что Ауар пропускает тренировки «Лиона» из-за желания покинуть клуб.

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Сергей Разин все материалы автора

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