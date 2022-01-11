«Аль-Хиляль» интересуется Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 28-летнего итальянца претендует «Аль-Хиляль». Саудовский клуб предложил туринцам большую сумму, однако сам игрок не хочет продолжать карьеру на Ближнем Востоке. Ранее Белотти отказался от перехода в «Ньюкасл».

В текущем сезоне Белотти провел 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 млн евро.