Мхитарян стал игроком «Ромы»
20:39
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян стал игроком «Ромы». Речь идет об аренде на один сезон. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро, сообщает официальный сайт «волков».
В минувшем сезоне 30-летний Мхитарян провел 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В трех играх сезона-2019/20 он отметился лишь желтой карточкой.
?? Benvenuto @HenrikhMkh ??— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
I dettagli ? https://t.co/HaTRIzuQRe#ASRoma pic.twitter.com/XCybaoqYcB