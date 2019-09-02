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Мхитарян стал игроком «Ромы»

20:39
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян стал игроком «Ромы». Речь идет об аренде на один сезон. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро, сообщает официальный сайт «волков».

В минувшем сезоне 30-летний Мхитарян провел 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В трех играх сезона-2019/20 он отметился лишь желтой карточкой.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

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