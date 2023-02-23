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Мейра: «В «Челси» по-прежнему наблюдают за Захаряном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра отметил, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в будущем еще может перейти в «Челси».

«Захарян сможет перейти в «Челси» в будущем? Я думаю, да. Потенциал для этого у него есть. «Челси» приобрел много молодых футболистов: Энцо, Мундрик. Они по-прежнему наблюдают за Захаряном. У него соответствующий уровень мастерства. Я на сто процентов уверен, что в ближайшем будущем он заиграет за европейский топ-клуб», — цитирует Metaratings.ru Мейру.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-chelsi-po-prezhnemu-nablyudaet-za-zakharyanom-229861/
Арсен Захарян
Фернанду Мейра
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