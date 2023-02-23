«Боруссия» бесплатно подпишет Камаду

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний японец согласовал пятилетний контракт с дортмундцами, несмотря на интерес еще трех клубов. Игрок присоединится летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Камада провел 30 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.