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Сегодня, 21:47

«Боруссия» бесплатно подпишет Камаду

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний японец согласовал пятилетний контракт с дортмундцами, несмотря на интерес еще трех клубов. Игрок присоединится летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Камада провел 30 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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