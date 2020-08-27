Месси выступит с заявлением в ближайшие часы. Форвард твердо решил покинуть «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял решение выступить с заявлением в ближайшие несколько часов, утверждает журналистка Вероника Брунатти.

По информации источника, 33-летний аргентинец принял решение покинуть клуб вне зависимости того, останется ли на своем посту Хосеп Бартомеу или нет. Решение игрока касается не только президента. Нападающий не видит, что клуб стремится с наивысшим достижениями в спортивных соревнованиях.

Ранее в СМИ сообщали, что Месси недоволен положением дел в каталонской команде. Форвард подал запрос в клуб на расторжение контракта. На футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

#Messi ten?a decidido hablar en las pr?ximas horas... — Veronica Brunati ? (@verobrunati) August 27, 2020