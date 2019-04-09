Маурицио Сарри: "100 миллионов фунтов - слишком мало за Азара"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча с "Вест Хэмом" (2:0) в 33-м туре чемпионата Англии высоко оценил игру Эдена Азара. Форвард сделал дубль в этой игре. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Реал", и "Челси" готов отдать за него 100 миллионов фунтов.

- Азар провел великолепный матч. Он также хорошо сыграл против "Брайтона". Нам повезло, потому что очень легко выиграть матч, когда он может решить его исход, - цитирует футболиста ВВС. - 100 миллионов фунтов - это слишком мало за него. Очень тяжело будет найти такого игрока, как он. Клуб согласен со мной. Но если Азар захочет получить новый опыт, то удержать его будет очень сложно. Мы должны уважать его решение.

В этом матче Азар забил оба мяча своей команды. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах и забил 21 мяч при 12 голевых передачах. За команду он выступает с 2012 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал".

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