Матич переходит из «Ромы» в «Ренн» за 3 миллиона евро

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич покидает клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний серб переходит в «Ренн». Французский клуб заплатит римлянам 3 миллиона евро.

Матич перешел в «Рому» на правах свободного агента летом 2022 года. За «волков» хавбек провел 50 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что «Рома» может подписать контракт с полузащитником «ПСЖ» Леандро Паредесом.