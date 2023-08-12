«Реал» арендует Кепу Аррисабалагу без права выкупа

«Реал» договорился с «Челси» об аренде вратаря Кепы Аррисабалаги, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 28-летний испанец сразу же согласился на переход в мадридский клуб, несмотря на переговоры с «Баварией». Голкипер уже попрощался с одноклубниками.

Ранее журналист Relevo Маттео Моретто сообщал, что у «Реала» не будет опции обязательного выкупа Аррисабалаги.

В сезоне-2022/23 вратарь провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль.