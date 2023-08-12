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Сегодня, 19:00

Топ-10 трансферов 2023 года: самые дорогие переходы лета

10 самых дорогих трансферов в футболе летом 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Деклан Райс.
Фото Reuters

Лето 2023 года было богато не только на интересные трансферы, но и дорогие. Некоторые даже вошли в историю. Например, сумма перехода Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» стала рекордной в истории бундеслиги.

Деклан Райс

Опорный полузащитник перешел из «Вест Хэм» в «Арсенал» в середине июля за 116,6 миллиона евро. Это стало рекордной суммой для английского футбола. Контракт с Райсом рассчитан до лета 2028 года. Есть опция продления еще на один сезон.

Джуд Беллингем

20-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» будет выступать за «Реал». Сумма соглашения составила 103 миллиона евро. Предусмотрен еще и бонус в виде 30 процентов для немецкого клуба. Получать футболист в испанском клубе будет около 10 миллионов евро.

Гарри Кейн

12 августа 2023 года «Бавария» объявила о переходе Гарри Кейн из «Тоттенхэма». Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы заплатили англичанам 100 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов. Трансфер капитана сборной Англии стал самым дорогим в истории бундеслиги.

Йошко Гвардиол

«МанСити» купил хорватского защитника у «Лейпцига» за 90 миллионов евро. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2028 года. Так Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола.

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед» подписал нападающего Расмуса Хойлунна из «Аталанты». Сообщается, что сумма сделки составила 75 миллионов евро. Соглашение с «МЮ» рассчитано до лета 2028 года.

Кай Хаверц

Атакующий полузащитник перешел в «Арсенал» из «Челси» за 75 миллионов евро. Зарплата игрока в новом клубе будет составлять около 20 миллионов евро в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

Доминик Собослаи

«Ливерпуль» усилился полузащитником Домиником Собослаи. Ранее футболист выступал за «Лейпциг». Сумма сделки — 70 миллионов евро. Контракт действует до 30 июня 2028 года.

Мэйсон Маунт

Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси». За трансфер «красные дьяволы» отдали 64,2 миллиона евро. Соглашение с «МЮ» рассчитано до лета 2028-го. Имеется опция продления еще на один сезон.

Сандро Тонали

«Ньюкасл» объявили о подписании 23-летнего хавбека на четыре года. «Милан» за трансфер получил 64 миллиона евро. Получать в английском клубе Тонали будет около 7 миллионов евро в год.

Кристофер Нкунку

«Челси» подписал форварда «Лейпцига» Кристофера Нкунку. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Соглашение француза с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Гарри Кейн
Деклан Райс
Джуд Беллингем
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Йошко Гвардиол
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