«Марсель» заинтересован в подписании Бога
07:53
Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога может вернуться во Францию. По информации Treize013, «Марсель» заинтересован в приобретении 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара. Сам игрок хотел бы попробовать сыграть за клуб города, в котором родился.
В этом сезоне Бога принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Ранее он выступал во Франции за «Ренн», за который в сезоне-2015/16 забил 3 гола в 31 матче.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю