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«Марсель» заинтересован в подписании Бога

07:53
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Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога может вернуться во Францию. По информации Treize013, «Марсель» заинтересован в приобретении 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара. Сам игрок хотел бы попробовать сыграть за клуб города, в котором родился.

В этом сезоне Бога принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее он выступал во Франции за «Ренн», за который в сезоне-2015/16 забил 3 гола в 31 матче.

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