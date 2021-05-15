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Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Спортинга»

03:08
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Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определился с первым новичком. По информации Gazzetta dello Sport, римский клуб в летнее трансферное окно может купить у лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеша. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

В этом сезоне Мендеш сыграл в 22 матчах во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

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