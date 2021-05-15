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Дмитрий Селюк сообщил, что Конате перейдет из «Химок» в «Ахмат»

15 мая 2021, 23:43
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Дмитрий Селюк, который является агентом нападающего «Химок» Мохамеда Конате, заявил, что его клиент перейдет в «Ахмат».

«16 мая Конате проведет свой заключительный матч за «Химки» и после этого он перейдет в футбольный клуб «Ахмат», — цитирует Селюка Metaratings.ru. — В понедельник-вторник будут улажены последние штрихи и Конате подпишет контракт.

Я доволен тем, что он переходит в грозненский клуб. Андрей Викторович Талалаев его очень хорошо знает. Я уверен, что Конате принесет большую пользу своему будущему клубу. Вы можете посмотреть на каком месте сегодня находится «Ахмат». В следующем сезоне я уверен, что они вместе с Конате будут намного выше».

23-летний футболист из Буркина-Фасо в текущем сезоне провел 28 матчей за «Химки» во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/selyuk-uveren-chto-konate-prineset-bolshuyu-polzu-akhmatu/

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