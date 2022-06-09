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Сегодня, 07:22

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение де Йонгу.

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу. Как сообщает Marca, английский клуб готов заплатить 60 миллионов евро, а также выплатить 20 миллионов евро в качестве бонусов.

По информации источника, «Барселона» серьезно рассматривает это предложение по 25-летнему голландцу.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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