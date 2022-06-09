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Сегодня, 06:57

Кришито присоединится к «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Кришито.
Фото Global Look Press

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито покинет клуб этим летом. Как написал в Twitter журналист Майкл Сингх, 35-летний итальянец присоединится к «Торонто».

По итогам прошедшего сезона «Дженоа» вылетел из серии А. В следующем сезоне команда будет играть во второй по силе лиге Италии.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.

Доменико Кришито
Футбол
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