«Манчестер Юнайтед» отказался от борьбы за Антони

«Манчестер Юнайтед» отказался от борьбы за нападающего «Аякса» Антони. Как сообщает BTP, английский клуб принял такое решение из-за запрашиваемой цены.

По информации источника, есть небольшой шанс, что решение будет пересмотрено, но на данный момент это невозможно.

Действующий контракт 22-летнего бразильца рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сдеал 10 голевых передач.