Суарес о возвращении в «Насьональ»: «Я горжусь тем, что снова буду носить эту футболку»

Нападающий Луис Суарес поделился эмоциями после перехода в «Насьональ». 35-летний уругваец выступал за клуб из Монтевидео в сезоне-2005/06.

«Да, теперь официально! Я горжусь тем, что снова буду носить футболку «Насьоналя»! Спасибо всем за поддержку! До встречи», — написал футболист на своей странице в соцсети.

Ранее появлялась информация, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.

Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей за «Атлетико» и забил 13 голов.