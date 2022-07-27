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Суарес о возвращении в «Насьональ»: «Я горжусь тем, что снова буду носить эту футболку»

Суарес впервые прокомментировал подписание контракта с «Насьоналем»
Руслан Минаев
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Нападающий Луис Суарес поделился эмоциями после перехода в «Насьональ». 35-летний уругваец выступал за клуб из Монтевидео в сезоне-2005/06.

«Да, теперь официально! Я горжусь тем, что снова буду носить футболку «Насьоналя»! Спасибо всем за поддержку! До встречи», — написал футболист на своей странице в соцсети.

Ранее появлялась информация, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.

Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей за «Атлетико» и забил 13 голов.

Луис Суарес
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