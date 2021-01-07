«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Аталанты» 18-летнего форварда Дьялло

Нападающий Амад Дьялло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты», сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт с «красными дьяволами» 18-летнего футболиста из Кот-д'Ивуара рассчитан до 2025 года с возможностью продления на еще один сезон.

В текущем сезоне Дьялло провел два матча за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 15 миллионов евро.