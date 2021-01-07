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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Аталанты» 18-летнего форварда Дьялло

19:18
Амад Дьялло (справа). Фото Reuters
Амад Дьялло (справа). Фото Reuters
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Нападающий Амад Дьялло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты», сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт с «красными дьяволами» 18-летнего футболиста из Кот-д'Ивуара рассчитан до 2025 года с возможностью продления на еще один сезон.

В текущем сезоне Дьялло провел два матча за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 15 миллионов евро.

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