«Манчестер Юнайтед» нашел потенциального сменщика для Де Хеа

Голкипер загребского «Динамо» Доминик Ливакович привлек внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. По информации СМИ, скауты «красных дьяволо» ездили в Загреб просматривать 24-летнего футболиста, который не пропустил от «Русенборга» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0).

Английские журналисты утверждают, что «МЮ» рассматривает Ливаковича как вратаря номер 1 в случае ухода Давида-Де Хеа. Ранее они информировали об интересе к Ливаковичу со стороны «Ливерпуля», но «красные» оказались не готовы выложить 20 миллионов фунтов и предпочли Адриана.

Доминик Ливакович дебютировал в профессиональном футболе в 17 лет в составе «Загреба». С 2016 года вратарь защищает цвета хорватской команды.