Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился эмоциями от перехода в «Фейеноорд». Московский клуб сначала продлил контракт с футболистом, а потом отдал его в аренду на сезон.

«Я очень доволен. С нетерпением жду нового сезона. У «Фейеноорда» очень сильная команда. Это большой клуб с огромным потенциалом.

Команда всегда стремится занять самые высокие места. А я буду стремиться помочь ей в этом. Гарантирую, что к старту сезона буду в оптимальной форме. Надеюсь за сезон забить больше 10 голов. Такую цель поставил перед собой», — сказал Тил в интервью клубному телевидению.

? 'Feyenoord is een ontzettend grote club'

? 'Geen vakantie genomen'

? 'Ik kan de goaltune wel dromen...'



??? ??? ?? ?? ??? ?#Til2022 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 2, 2021

В прошлом сезоне Тил был арендован немецким «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.