Тил — о переходе в «Фейеноорд»: «Надеюсь за сезон забить больше 10 голов»
20:12
Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился эмоциями от перехода в «Фейеноорд». Московский клуб сначала продлил контракт с футболистом, а потом отдал его в аренду на сезон.
«Я очень доволен. С нетерпением жду нового сезона. У «Фейеноорда» очень сильная команда. Это большой клуб с огромным потенциалом.
Команда всегда стремится занять самые высокие места. А я буду стремиться помочь ей в этом. Гарантирую, что к старту сезона буду в оптимальной форме. Надеюсь за сезон забить больше 10 голов. Такую цель поставил перед собой», — сказал Тил в интервью клубному телевидению.
В прошлом сезоне Тил был арендован немецким «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.
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