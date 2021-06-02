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Тил — о переходе в «Фейеноорд»: «Надеюсь за сезон забить больше 10 голов»

20:12
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился эмоциями от перехода в «Фейеноорд». Московский клуб сначала продлил контракт с футболистом, а потом отдал его в аренду на сезон.

«Я очень доволен. С нетерпением жду нового сезона. У «Фейеноорда» очень сильная команда. Это большой клуб с огромным потенциалом.

Команда всегда стремится занять самые высокие места. А я буду стремиться помочь ей в этом. Гарантирую, что к старту сезона буду в оптимальной форме. Надеюсь за сезон забить больше 10 голов. Такую цель поставил перед собой», — сказал Тил в интервью клубному телевидению.

В прошлом сезоне Тил был арендован немецким «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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