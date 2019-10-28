«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лидса» Филлипсом

«Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Лидса» Калвину Филлипсу, сообщают британские СМИ.

По данным The Guardian, «МЮ» рассматривает вариант с приобретением игрока в одно из ближайших трансферных окон. 23-летний англичанин в текущем сезоне провел 16 матчей за «Лидс» и забил один мяч при одной голевой передаче. Основная позиция — опорный полузащитник.

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