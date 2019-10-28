Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лидса» Филлипсом

11:50
Теги:

«Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Лидса» Калвину Филлипсу, сообщают британские СМИ.

По данным The Guardian, «МЮ» рассматривает вариант с приобретением игрока в одно из ближайших трансферных окон. 23-летний англичанин в текущем сезоне провел 16 матчей за «Лидс» и забил один мяч при одной голевой передаче. Основная позиция — опорный полузащитник.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир