«Манчестер Юнайтед» интересуется Миленковичем из «Фиорентины»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 23-летнего серба претендует «Манчестер Юнайтед». При этом «фиалки» хотят получить за игрока около 43 миллионов евро.

В текущем сезоне Миленкович провел 31 матч за «Фиорентину», в которых забил три гола и сделал результативную передачу.