«Манчестер Юнайтед» интересуется Миленковичем из «Фиорентины»
09:51
Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 23-летнего серба претендует «Манчестер Юнайтед». При этом «фиалки» хотят получить за игрока около 43 миллионов евро.
В текущем сезоне Миленкович провел 31 матч за «Фиорентину», в которых забил три гола и сделал результативную передачу.
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