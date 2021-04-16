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«Манчестер Юнайтед» интересуется Миленковичем из «Фиорентины»

09:51
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 23-летнего серба претендует «Манчестер Юнайтед». При этом «фиалки» хотят получить за игрока около 43 миллионов евро.

В текущем сезоне Миленкович провел 31 матч за «Фиорентину», в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

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