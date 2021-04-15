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«Наполи» провел переговоры с «Удинезе» по де Паулю

15:41
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль в летнее трансферное окно может стать игроком «Наполи».

Об этом сообщил вице-президент удинцев Стефано Кампоччья 15 апреля в интервью Radio Marte.

«Президент «Наполи» де Лаурентис понимает, насколько де Пауль крутой игрок. Мы уже провели переговоры по аргентинцу, но пока говорить о чем-рано», — сказал Каппоччья.

В нынешнем сезоне серии А 26-летний аргентинец провел 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

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