«Наполи» провел переговоры с «Удинезе» по де Паулю

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль в летнее трансферное окно может стать игроком «Наполи».

Об этом сообщил вице-президент удинцев Стефано Кампоччья 15 апреля в интервью Radio Marte.

«Президент «Наполи» де Лаурентис понимает, насколько де Пауль крутой игрок. Мы уже провели переговоры по аргентинцу, но пока говорить о чем-рано», — сказал Каппоччья.

В нынешнем сезоне серии А 26-летний аргентинец провел 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.