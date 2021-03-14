«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем Поупом из «Бернли»

Вратарь «Бернли» Ник Поуп может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, на 28-летнего англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сообщалось, что «Бернли» готов отпустить голкипера за 58 миллионов евро.

Действующий контракт Поупа рассчитан до лета 2023 года. Игрок перебрался в «Бернли» в 2017 году из «Чарльтона» за 2 млн евро.

В текущем сезоне Поуп провел 28 матчей в АПЛ, в которых пропустил 32 мяча, сыграв 9 раз на ноль.