«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем Поупом из «Бернли»
Вратарь «Бернли» Ник Поуп может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, на 28-летнего англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сообщалось, что «Бернли» готов отпустить голкипера за 58 миллионов евро.
Действующий контракт Поупа рассчитан до лета 2023 года. Игрок перебрался в «Бернли» в 2017 году из «Чарльтона» за 2 млн евро.
В текущем сезоне Поуп провел 28 матчей в АПЛ, в которых пропустил 32 мяча, сыграв 9 раз на ноль.
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