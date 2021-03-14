«Тоттенхэм» интересуется защитником «Саутгемптона» Вестергором
Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sunday Mirror.
По сведениям источника, на 28-летнего датчанина претендует «Тоттенхэм». Его контракт со «святыми» действует до лета 2022 года.
В текущем сезоне Вестергор провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и заработал две желтые карточки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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