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«Тоттенхэм» интересуется защитником «Саутгемптона» Вестергором

10:11
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Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sunday Mirror.

По сведениям источника, на 28-летнего датчанина претендует «Тоттенхэм». Его контракт со «святыми» действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне Вестергор провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и заработал две желтые карточки.

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