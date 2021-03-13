Рианчо прокомментировал интерес «Севильи» к Головину
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Севильи».
«Читал новости о Головине и его возможном прибытии в «Севилью». Не знаю, насколько правдива эта новость. Думаю, Головин, несмотря на травмы, добился больших успехов во Франции. Не сомневаюсь, если Мончи положил глаз на Головина, значит, это очень хороший выбор для клуба.
Головин — хороший вариант для нее. Самое главное, чтобы его не беспокоили травмы, чтобы он мог раскрыть весь свой большой потенциал в Европе», — цитирует Metaratings Рианчо.
В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/riancho-ob-interese-sevili-k-golovinu-esli-monchi-im-zainteresovalsya-znachit-otlichnyy-variant-dlya/
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