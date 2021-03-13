Рианчо прокомментировал интерес «Севильи» к Головину

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Севильи».

«Читал новости о Головине и его возможном прибытии в «Севилью». Не знаю, насколько правдива эта новость. Думаю, Головин, несмотря на травмы, добился больших успехов во Франции. Не сомневаюсь, если Мончи положил глаз на Головина, значит, это очень хороший выбор для клуба.

Головин — хороший вариант для нее. Самое главное, чтобы его не беспокоили травмы, чтобы он мог раскрыть весь свой большой потенциал в Европе», — цитирует Metaratings Рианчо.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.