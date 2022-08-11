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Сегодня, 14:59

Малиновский может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего украинца претендует «Ноттингем Форест». Также игроком интересуются другие клубы. В ближайшее время Малиновский обсудит свое будущее с руководством «Аталанты».

В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Ноттингем Форест
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