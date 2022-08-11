Малиновский может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего украинца претендует «Ноттингем Форест». Также игроком интересуются другие клубы. В ближайшее время Малиновский обсудит свое будущее с руководством «Аталанты».

В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.