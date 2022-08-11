«Торино» сообщил о подписании контракта с Алексеем Миранчуком: «Теперь он с нами»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил подписание контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Сделка по Миранчуку закрыта. Аренда с правом выкупа, теперь он с нами», — сказал Ваньяти «СЭ».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.