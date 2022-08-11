Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:48

«Торино» сообщил о подписании контракта с Алексеем Миранчуком: «Теперь он с нами»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил подписание контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Сделка по Миранчуку закрыта. Аренда с правом выкупа, теперь он с нами», — сказал Ваньяти «СЭ».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

Алексей Миранчук
ФК Торино
серия А
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Тюрьма или армия: хоккеист СКА Воробьев сознался в покупке военного билета, ему грозит 12 лет колонии. Что вообще происходит?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айнтрахт» может арендовать Пеллегрини у «Ювентуса»

Малиновский может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости