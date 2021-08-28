Максимович пройдет медосмотр перед переходом в «Дженоа»
Защитник Никола Максимович близок к переходу в «Дженоа», сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, в ближайшее время 29-летний серб пройдет медобследование перед переходом в генуэзский клуб.
Максимович выступал за «Наполи» с 2016 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах серии А и заработал 1 желтую карточку. С января по июнь 2018 года Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды, проведя за красно-белых 11 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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