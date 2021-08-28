Роналду решил покинуть «Ювентус» еще в мае
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду еще в мае решил покинуть «Ювентус», сообщает итальянский журналист Мирко Ди Натале.
По данным источника, португалец сообщил своему окружению о желании сменить клуб в конце прошлого сезона. На тот момент у него не было подходящего предложения. Если бы найти другой клуб не удалось, футболист отработал бы последний год контракта с «Юве».
36-летний Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе команды он провел в АПЛ 196 матчей, забив 84 мяча и сделав 34 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю