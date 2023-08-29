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Сегодня, 05:36

Магуайр может остаться в «Манчестер Юнайтед» из-за травм других защитников

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может остаться в команде, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг намерен оставить 30-летнего англичанина из-за травм других защитников. Ранее сообщалось, что Магуайр может перейти в «Вест Хэм».

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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