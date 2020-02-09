Луис Суарес может подменить травмированного Луиса Суареса в «Барселоне»

«Барселона» ищет замену травмированному нападающему Луису Суаресу, сообщают испанские СМИ. В январе нынешнего года он получил травму и выбыл на четыре месяца.

Как информирует As со ссылкой на радиопередачу El Larguero, каталонский клуб заинтересовался другим Луисом Суаресом. Этот футболист выступает в сегунде за «Сарагосу». Указано, что «Барса» провела предварительные переговоры по этому поводу. При этом сделка может быть осложнена тем, что Суарес за «Сарагосу» тоже играет на правах аренды. Футболист принадлежит «Уотфорду».

Трансферное окно в Испании уже закрыто, но в случае тяжелой травмы одного из игроков, клубам ла лиги могут позволить подписать нового футболиста. Кроме Суареса, у «Барсы» также травмирован Усман Дембеле, который перенесет операцию и пропустит до пяти месяцев. Медицинский комитет Федерации футбола Испании еще должен принять решение, разрешать ли клубу трансфер.

22-летний Луис Суарес из «Сарагосы» провел 25 матчей за команду в текущем сезоне и забил 14 мячей при трех голевых передачах. Колумбиец также ранее играл за «Химнастик», «Рекреативо» и вторую команду «Вальядолида».