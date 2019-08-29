Луан, отказавший «Спартаку», может перейти в «Айнтрахт»
05:42
«Айнтрахт» заинтересован в подписании нападающего «Гремиу» Луана. Как сообщает Globo Esporte, представители немецкого клуба провели предварительные переговоры с 26-летним бразильцем, но официального предложения пока не сделали. Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро.
В этом сезоне Луан сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, Луан прошлым летом отказался от перехода в «Спартак».