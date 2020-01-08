«Лос-Анджелес Гэлакси» видит в Чичарито замену Ибрагимовичу

«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Хавьеру «Чичарито» Эрнандесу, сообщает ESPN. Клуб MLS видит в форварде замену лидеру атак Златану Ибрагимовичу, который этой зимой перешел в «Милан».

31-летний Эрнандес перешел в «Севилью» из «Вест Хэма» прошедшим летом за 8 миллионов евро, но не закрепился в составе и на данный момент провел в ла лиге только 9 неполных матчей (446 минут), за которые забил 1 гол. Также на его счету 1 игра в Кубке Испании и 4 матча и 2 гола в Лиге Европы.