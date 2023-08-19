«Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса 35 миллионов евро, но получил отказ

«Зенит» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Бенфики» Давида Нереса, сообщает Record.

По информации источника, в новом предложении «Зенит» предложил «Бенфике» 30 миллионов евром плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, но португальский клуб отказался от этого предложения. Ожидается, что российский клуб сделает еще одно предложение.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» отказался продавать игрока за 21 миллион евро. Португальский клуб уведомили «Зенит», что отпустят Нереса только за 30 миллионов евро.

26-летний вингер выступает за «Бенфику» с лета 2022 года, контракт до лета 2027 года. В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб один матч и не отметился результативными действиями.