«Локомотив» может подписать контракт с бразильцем Педриньо

По информации «СЭ», «Локомотив» близок к подписанию контракта с 22-летним бразильским полузащитником «Америки» Педриньо.

Потенциальный новичок «Локо» поможет разнообразить атакующие действия команды и придаст ей скорости. Знакомые, следящие за бразильским футболом, говорят, что Педриньо способен усилить железнодорожников. Перспектива у трансфера есть.

В этом сезоне он провел 19 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В «Америку» он перешел в феврале этого года из «Ред Булл Брагантино» на правах аренды. Контракт хавбека истекает в декабре 2022 года. Его трансферная стоимость — 1,8 миллиона евро.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.