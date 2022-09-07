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7 сентября, 15:01

Агент Педриньо высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Америки» Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать», — сказал Гарсия «СЭ».

В этом сезоне Педриньо провел 19 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В «Америку» он перешел в феврале этого года из «Ред Булл Брагантино» на правах аренды. Контракт хавбека истекает в декабре 2022 года. Его трансферная стоимость — 1,8 миллиона евро.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.

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  • Bzdashek Zapadlovsky

    Не надо бы поца с такой фамилией в РПЛ

    07.09.2022

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    в пятом колесе каждый второй Педриньо)))

    07.09.2022

  • Ilya Gudman

    Очень жаль , это просто срыв бинго для лохомотов )

    07.09.2022

    • «Локомотив» может подписать контракт с бразильцем Педриньо
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