Хави объяснил возможный переход Пьянича в «Шарджу»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный переход полузащитника Миралема Пьянича в «Шарджу».

«Пьянич решил уйти, чтобы получить больше возможностей — он был настоящим профессионалом, я думаю, что здесь у него были шансы, но каждый выбирает свой путь», — цитирует Хави Barca Universal.

Ранее стало известно, что 32-летним боснийцем интересуется клуб «Шарджа». Ему предлагают заключить контракт на три года.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.