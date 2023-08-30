«Лион» предлагает 8 миллионов евро за Фомина

Как стало известно «СЭ», «Лион» сделал предложение «Динамо» о покупке 26-летнего полузащитника Даниила Фомина за 8 миллионов евро плюс бонусы. Стороны ведут переговоры.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщал о переговорах неназванного французского клуба по Фомину, а также 20-летнему спартаковцу Даниилу Денисову.

Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Контрат Фомина рассчитан до лета 2025 года.